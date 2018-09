Si svolgerà domenica 23 settembre a partire dalle ore 9 in piazza Ciaia l’Open Day dell’Acqua & Sapone Junior Fasano, l’appuntamento ormai canonico di inizio stagione organizzato dal club biancazzurro e dedicato ai più piccoli.

La manifestazione, gratuita, è aperta infatti a tutti i bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della pallamano con la squadra campione d’Italia in carica, e vedrà la partecipazione degli stessi atleti capitanati da Flavio Messina che coordineranno le attività ludico-sportive unitamente agli istruttori referenziati della società. A tutti i partecipanti sarà regalato un gadget con l’evento che si concluderà con la disputa di un’amichevole tra dirigenti dell’Acqua & Sapone Junior Fasano e politici fasanesi.

Si stanno inoltre avviando in questi giorni i corsi di pallamano, aperti a bambini e ragazzi nati dal 2002 al 2013, con tutte le informazioni in proposito che saranno reperibili sia domenica nel corso della manifestazione in piazza Ciaia, sia contattando il responsabile del settore giovanile Gianni Fedele al 3802820749.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO