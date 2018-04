Ceglie Messapica si tinge di rosa domenica 29 aprile con la “Camminata Rosa”, organizzata e promossa dall’ Associazione Gioia con la preziosa collaborazione delle associazioni Atletica Ceglie Messapica, Amici del Borgo Antico, ADMO, Brinail, Croce Rossa, Rotaract Ceglie, patrocinata dal Comune di Ceglie Messapica, nonché grazie al contributo di Casalinghi e Cornici di Valente Giuseppina, Falegnameria Roma, Farmacia Conte e Vitale SRL.

Il ricavato sarà destinato alla LILT Sezione Provinciale di Ostuni.

Domenica 29 aprile, le vie della città messapica si tingono di rosa con la “Camminata Rosa”, una camminata non competitiva in un circuito cittadino da effettuarsi a piedi, accompagnati dalla Famiglia, dagli amici o dal proprio amico a quattro zampe o in bici. Si attraverserà il centro storico per ammirare le bellezze architettoniche della città partendo, alle 9.30 da Piazza Sant’Antonio per arrivare in Piazza Plebiscito intorno alle 12.30. La quota simbolica d’iscrizione sarà devoluta alla LILT sezione provinciale di Ostuni e sarà possibile prendere un cappellino rosa e fiocchi rosa fino ad esaurimento scorte.

Come nella passata edizione, il dott. Marco Nannavecchia effettuerà un riscaldamento pre camminata per tutti i partecipanti.

Sarà possibile ritirare il cappellino anche nei giorni precedenti la Camminata. Luogo e orario saranno resi noti nelle prossime ore.

Domenica 29 aprile scegli di sostenere la LILT. Partecipa anche tu alla Camminata Rosa.

Di seguito il circuito previsto, da effettuarsi una sola volta:

Circuito di circa 4 km: Piazza Sant’Antonio (partenza), Corso Garibaldi, Piazza Plebiscito, via Francesco Argentieri, via Cristoforo Colombo, via San Lorenzi da Brindisi, via Daunia, via M. Maggiore, via Crispi, direzione via XX Settembre, Piazza Plebiscito, via Pietro Elia, via Maddalena, via Paolo Chirulli, Largo Celso, Porta del Monterrone, via Muri, via Sant’Anna via Ovidio, incrocio semaforico via Martina, svolta a sinistra per la Chiesa di San Rocco, Corso Garibaldi, Piazza Plebiscito (arrivo).