Riprende la 3^ Rassegna Musicale di chitarra classica con archi e fiati. La prossima domenica infatti, il 29 aprile alle ore 18.30, presso la Sala Università di Palazzo Nervegna (2° piano) a Brindisi (via Duomo, 20), si terrà il concerto `L’800 e la sua musica da camera` con una formazione inedita composta da chitarra, flauto e viola. Il concerto è tenuto dal chitarrista Francesco Silvestro, il flautista Emanuele Cacciatore e la violista Pamela Rosato. Il trio Silvestro-Cacciatore-Rosato si ripropone per il secondo anno consecutivo dopo il grande successo riscontrato un anno fa e lancia questa nuova formazione sostituendo la viola al violino.

Il Centro Artistico Musicale Euterpe presieduto da Francesco Silvestro, ente organizzatore di questa lodevole manifestazione, invita gli allievi del Centro Studi Musicali `Capricci Sonori` di Brindisi guidato dalla M^ Mariella Cavaliere a intrattenere il pubblico in attesa della performance degli artisti ospiti.

Si invita la Cittadinanza al 5° appuntamento della 3^ Rassegna Musicale di chitarra classica con archi e fiati, a Brindisi presso la Sala Università di Palazzo Nervegna (via Duomo, 20), domenica 29 aprile alle ore 18.30.

Ingresso gratuito.