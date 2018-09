Dopo la pausa agostana, tornano le iniziative organizzate dal DUC, il Distretto Urbano del Commercio, che vede Comune di Brindisi, Regione Puglia e diverse categorie datoriali in prima linea a sostegno degli esercenti, protagonisti del Distretto.

Nei mesi che hanno preceduto l’estate sono state organizzate iniziative nell’ambito dello Street Artist Show con animazione di strada, spettacoli leggeri ed itineranti che hanno animato i punti nevralgici del centro cittadino, riscuotendo il gradimento di grandi e piccini.

Per differenziare la proposta e coinvolgere tutta la cittadinanza nell’ambizioso progetto di rilancio del tessuto urbano, domenica 30 settembre il centro cittadino si trasformerà in un palazzetto all’aperto per ospitare la FESTA DELLO SPORT, iniziativa che punta a “mettere in vetrina” le attività svolte dalle varie Federazioni e associazioni sportive che operano sul territorio.

Le Federazioni/società sportive potranno, nella prima parte dell’evento, illustrare e mostrare le proprie attività. Nella seconda, invece, i protagonisti saranno coloro che decideranno di provare a praticare uno o più sport, ovviamente in maniera assolutamente gratuita.

Non mancheranno sorprese e momenti di spettacolo.



L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative curate dal DUC per la valorizzazione, l’innovazione e lo sviluppo del Distretto Urbano del Commercio, attraverso l’attrazione ed il coinvolgimento dei più piccoli e delle loro famiglie, in modo da fidelizzarli e portarli a riscoprire gli spazi urbani, in contrapposizione ed in diretta concorrenza con gli “spazi chiusi” dei centri della grande distribuzione organizzata.

L’iniziativa è destinata ad ottenere evidenti ricadute positive sul tessuto economico e sociale cittadino poiché coinvolgerà tutti gli operatori commerciali presenti (bar, ristoranti, negozi di abbigliamento ed articoli sportivi, ecc.), indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza.

Programma

Inizio attività ore 10:00

➢ Dimostrazioni sportive: con gli atleti o allievi di punta appartenenti alle diverse associazioni sportive e federazioni coinvolte ed operanti nelle discipline del calcio, tennis, basket, ginnastica artistica e ritmica, arti marziali, palla a volo e voga, su spazi opportunamente allestiti in Centro

➢ Prove dei piccoli aspiranti nelle varie discipline. Ogni aspirante ritirerà presso l’info-point, opportunamente allestito in Centro, la Carta d’Identità dello Sportivo sulla quale sarà rilasciato un timbro per ogni prova eseguita e con la quale potrà anche consumare, presso i bar selezionati “la colazione dei campioni”.

La Carta d’identità rimarrà ai partecipanti come gadget ricordo dell’evento

➢ Convegno“Sport open air, gioco e salute”. In collaborazione con il CONI e l’Assessorato allo Sport della città di Brindisi, sarà organizzato un convegno rivolto non solo agli operatori del settore, ma anche alle stesse famiglie che, attraverso il dibattito acquisiranno maggiore consapevolezza circa l’importanza dello sport nello sviluppo psico-fisico dei bambini e dei ragazzi.

In particolare, si evidenzierà l’importanza dello sport nel processo di crescita sociale degli stessi nella caratteristica, tipica di qualunque disciplina, di far conoscere ai ragazzi il contesto sociale ed urbano in cui si muovono e crescono, in netta contrapposizione con l’insana tendenza a tenere i ragazzi in ambienti chiusi ed improduttivi.

➢ Visite guidate: Lo sport nell’antica Brundisium

➢ Animazione e clownerie a tema: i clown e gli artisti di strada, mascherati da sportivi, intratterranno i più piccoli “giocando” con lo sport e realizzando simpatiche gag sul tema.