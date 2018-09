Domenica 30 settembre, presso il Museo di Egnazia, a partire dalle ore 10:00 e fino alle 13:00, si svolgerà l’Open Day per gli insegnanti, promosso da Nova Apulia Scarl, società concessionaria del Ministero dei beni e le attività culturali per la gestione integrata dei servizi di accoglienza e didattica museale nei più importanti luoghi della cultura in Puglia.

I docenti potranno conoscere le numerose attività didattiche proposte a scolaresche e giovanissimi nell’ambito dell’innovativo progetto “Puglia, i castelli e i musei animati”, che mette in rete tre dei più importanti castelli federiciani in Puglia (Castel del Monte e i castelli di Bari e Trani) nonché tre interessanti musei archeologici (MarTa di Taranto e i musei e parchi archeologici di Egnazia e di Gioia del Colle).

Dopo la presentazione del catalogo è prevista una visita guidata al museo e, a seguire, la realizzazione di uno dei laboratori creativi proposti per l’a.s. 2018/2019.

Per gli insegnanti l’ingresso al museo è gratuito.

E’ richiesta la prenotazione

Info 080/4829742

museo.egnazia@novaapulia.it

Si allega la locandina dell’evento