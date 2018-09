L’estate è trascorsa con una continua emergenza dovuta alla scarsa disponibilità di sangue, criticità che ancora continua.

La generosità dei donatori si è fatta sentire ma non basta, è necessario che ci sia continuità, per tutto l’anno (il sangue “scade” e gli incidenti e le malattie non vanno in vacanza), nella disponibilità di questo tessuto liquido umano che, ad oggi, non si può ancora fabbricare, c’è sempre bisogno di donne, uomini che donino una parte di sé, sacrificando un po’ del proprio tempo, compiendo un piccolo gesto che rende grandi, ecco perché:

CerchiamoDonatoriDi Sangue

#ConOgniMezzo

Proprio con il proposito di cercare donatori di sangue, il Gruppo Fratres San Lorenzo da Brindisi (Sant’Elia), un’associazione di volontari di ispirazione cristiana che crede nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità, si è fatto promotore, seguendo una tradizione ormai consolidata, di una raccolta di sangue che avverrà domenica 30 settembre, dalle 8 alle 12, presso la Parrocchia di San Lorenzo da Brindisi (Sant’Elia), in concomitanza con la festa parrocchiale della stessa, con l’autoemoteca ed il personale medico, tecnico e infermiestico del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Perrino”.

Ricordiamo che per donare è necessario essere maggiorenni, in buona salute, non aver assunto farmci nel periodo precedente la donazione (es. antibiotici, antinfiammatori), non aver fatto di recente interventi chirurgici , piercing e tatuaggi ed occorre presentarsi a digiuno, è permessa una piccola colazione (un caffè o un thè o un frutto o un paio di fette biscottare o un paio di biscotti secchi (l’importante è non ingerire latte e/o derivati) e, se prima donazione, avere disponibile un elettrocardiogramma (ECG); relativamente a quest’ultimo , se non disponibile uno recente, è possibile eseguirlo, gratuitamente, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Perrino” nei giorni feriali predenti la donazione.

Ci trovate su Facebook “San Lorenzo Fratres”

Tel 347 0003774

Gruppo Fratres San Lorenzo da Brindisi (Sant’Elia)