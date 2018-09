Domenica 30 settembre 2018, alle ore 11.00, si darà ufficialmente avvio alla gestione dell´Albergabici – Centro visite del Parco Dune Costiere, affidata con bando pubblico alla Cooperativa Serapia.

Questa Casa Cantoniera ex Anas posta sulla ex Statale 16 Fasano – Ostuni in corrispondenza del centro abitato di Montalbano diventa una struttura a supporto della mobilità lenta e sostenibile. Un centro attrezzato per ospitare viaggiatori di ogni tipo, soprattutto pellegrini e cicloturisti provenienti da ogni parte del mondo per scoprire il cuore della Puglia. L´Albergabici dispone di un infopoint – bookshop del Parco dune costiere, 20 posti letto, una cucina, una sala colazioni e videoconferenze, nonché una serie di sevizi per i ciclisti come un ampio parco bici (montainbike e e-bike), un´officina per la riparazione e il lavaggio delle bici con annesso Bicigrill. La struttura dista 3 chilometri dalla stazione ferroviaria di Cisternino (Pozzo Faceto) e circa 15 km da quelle di Fasano e Ostuni, importanti snodi per l´intermodalità treno+bici.

A soli 300 m si può raggiungere il dolmen di Montalbano e la via Traiana, antica via romana che lambisce il perimetro del Parco – una sorta di variante all’Appia voluta da Traiano per collegare Roma a Brindisi – passando per i più importanti porti pugliesi; è anche via Francigena, quindi, attraversata ancora oggi da numerossissimi pellegrini, che a piedi o in bici, scelgono questo territorio per le loro soste.

Immersa tra oliveti secolari, la via Traiana fa parte anche della ciclovia Adriatica (individuata dalla Regione Puglia con il progetto Cyronmed), uno dei percorsi di lunga percorrenza della rete ciclistica nazionale di Bicitalia , che da Venezia corre lungo tutto il litorale Adriatico fino al capo di Santa Maria di Leuca. Il tratto della Traiana dal Parco archeologico di Egnazia a tutta l´area Parco dune costiere è oggi attrezzato con aree di sosta e punti di informazione per cicloturisti.