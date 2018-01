Il Lions Club Brindisi di concerto con i 32 Club Lions aderenti al Patto di Amicizia “Parco Via Appia-Via Traiana e Via Francigena nel Sud” riuniti nel Comitato Distrettuale terrà a Brindisi, domenica 4 febbraio 2018, dalle ore 10- 12:30 la mattina e dalle ore 16:00 – 18:30 il pomeriggio, il 2° Convegno di Studi “L’Itinerario Culturale della Via Francigena nel Sud” nella Sala Universita’ di Palazzo Granafei -Nervegna,via Duomo,2.

La città di Brindisi è stata scelta in quanto, nei secoli, è stata il crocevia della via Appia, Traiana e Francigena, percorsa dai pellegrini che si dovevano imbarcare per recarsi in Oriente, lasciando in città numerose testimonianze del loro passaggio.

Durante la pausa pranzo è prevista la visita ad alcune delle suddette testimonianze.