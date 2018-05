Domenica prossima, 13 maggio, con raduno alle 8,30 in viale Regina Margherita (vicinanze Capitaneria di Porto), partirà la 35esima edizione di Brindisi in Bicicletta.

Sono già quasi 400 le adesioni pervenute sia in forma singola e soprattutto in gruppi organizzati. Le iscrizioni posso essere effettuate presso il nostro punto fisso posto all’interno della farmacia del Corso, sita in Corso Roma. Ricordiamo che sarà possibile iscriversi anche domenica 13 maggio. L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti un tavolinetto nei pressi della capitaneria di porto.

All’atto di iscrizione come è ormai tradizione consolidata viene consegnata una maglietta, un cappellino ed un collarino per tenere il numero di iscrizione. Il costo di iscrizione rimane di € 3,50 e garantisce la copertura assicurativa per eventuali infortuni ed RCT.

Ricordiamo che mai come quest’anno la manifestazione ha un risvolto dedicato alla solidarietà.

L’unione Italiana Ciechi delle province di Brindisi Lecce oltre a partecipare con dei tandem forniranno anche lo starter che in quest’occasione sarà anche madrina e mascotte della manifestazione.

Un ringraziamento particolare sentiamo di farlo alla STP di Brindisi, che a titolo gratuito, fornirà un proprio autobus scoperto in modo da permettere ai nostri amici delle associazioni e delle cooperative della rete “Disabilità Insieme” di partecipare lungo tutto il tragitto della manifestazione e condividere con tutti noi questo grande momento di aggregazione e di gioia.

Cosimo D’Angelo

responsabile per l’organizzazione