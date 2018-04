Una donna ha accusato un malore alla guida sulla strada tra San Vito Dei Normanni e Mesagne ed ha cominciato a sbandare pesantemente mettendo in pericolo la vita degli altri automobilisti.

Per fortuna, un giovane 21enne è intervenuto ed ha evitato il peggio.

Antonio, il nome del giovane, era a bordo della propria auto sulla strada tra San Vito Dei Normanni e Mesagne, quando ha notato un’autovettura condotta da un’anziana donna, che sbandava rischiosamente, mettendo in pericolo se stessa e le altre auto in transito su una strada a doppio senso di circolazione.

Antonio ha telefonato al 113 e seguendo le indicazioni degli operatori della Sala Operativa della Questura è riuscito a posizionare la propria auto al centro della carreggiata ed ha bloccato anche il traffico in direzione di marcia opposta.

Successivamente ha bloccato l’anziana in evidente difficoltà, riuscendo a posizionare in condizioni di sicurezza l’auto da questa condotta, non dandole poi la possibilità di ripartire.

L’anziana come riferito da Antonio, ha accusato un malore e per questo voleva recarsi in ospedale, fornendo anche ampie rassicurazioni nel farcela da sola.

Sul posto sono giunte una ambulanza del 118 ed altre pattuglie della Polizia che hanno gestito il traffico su quell’arteria di comunicazione.

Dopo oltre 10 minuti di conversazione si è avuto la certezza di aver scongiurato possibili pericolosi risvolti alla vicenda.

Ad Antonio è giunto il ringraziamento per il suo senso civico e anche per il coraggio evidenziato in quanto la sua determinazione e rapidità certamente scongiuravano il verificarsi di eventi potenzialmente drammatici.