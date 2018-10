Per il ciclo “DONNE D’OTTOBRE”, la rassegna organizzata dalla Caffetteria Letteraria Nervegna e AIACE Brindisi, lunedì 8 ottobre alle 20:45 presso Palazzo Granafei Nervegna, proiezione del film “Tonya” di Craig Gillespie.

L’opera cinematografica, vincitrice di numerosi premi internazionali tra cui un Oscar alla Miglior Attrice Non Protagonista, ricostruisce l’incredibile storia vera di Tonya Harding, pattinatrice olimpica della nazionale Usa coinvolta in un clamoroso caso di cronaca antisportiva.

Il mito dell’America, la famiglia, lo sport, la condizione della donna: temi e personaggi intrecciati con equilibrio e sarcasmo, per una vicenda superbamente interpretata da un gruppo di attori in stato di grazia.

Di seguito il trailer di presentazione:



L’ingresso, in Via Duomo 20 a Brindisi, è riservato ai soci AIACE Brindisi.

Alcune info di base.

Tessera socio AIACE Brindisi € 5;

Ingresso singolo: film & drink € 5.

Per ulteriori dettagli: www.aiacebrindisi.it info@aiacebrindisi.it cell. 3476207390