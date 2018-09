Prestazioni convincenti, giocatori coinvolgenti, voglia di lottare in ogni centimetro del campo, tifosi protagonisti e appassionati. Un mix esplosivo innescato al primo mese di lavoro e, in particolare, negli ultimi giorni con la vittoria sul Buducnost, una delle sedici regine d’Europa.

Dopo i 2000 della presentazione alla Scalinata Viriglio e la vittoria del Memorial Pentassuglia, Brindisi ha risposto all’appello. Una risposta importante, destinata sempre più a crescere ed espandersi.

Dal parquet agli spalti, lo spirito di squadra ha coinvolto davvero tutti. Nessuno escluso.

È stata sfondato il muro delle 2 mila tessere sottoscritte (ad oggi 2109), contando più di 300 abbonamenti stampati al New Basket Store e ordinati online sulle piattaforme Vivaticket (www.vivaticket.it) o nei punti vendita autorizzati sul territorio.

Una ricerca al miglior posto a sedere per godere dal vivo delle giocate dei ragazzi di coach Vitucci, artefici di una preseason di altissimo livello. Sei partite, sei vittorie: l’entusiasmo non cenna a placarsi, la passione di pari passo si fomenta a dismisura.

La Happy Casa Brindisi, la squadra della città, ha già conquistato tutti! Siamo tanti ma possiamo essere ancora molti di più. Circa mille posti ancora a disposizione in abbonamento.

Noi ci siamo ora non resta che diventare sempre più compatti e numerosi, per la squadra e per la città. #ForzaBrindisi

