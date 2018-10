Ricomincia venerdì 12 ottobre al Cabiria Circolo Arci di Mesagne, in p.za Orsini del Balzo 9, la nuova rassegna di film d’autore “Cinecronici” che in questo nuovo anno associativo si presenta già con delle novità. Per tutti gli appassionati di buon cinema, in ottobre ci sarà una doppia proposta settimanale per titoli e modalità, ma sempre introdotti da addetti ai lavori. I venerdì saranno dedicati alle retrospettive o ai film di genere preceduti dall’aperitivo; le domeniche al cineforum con film d’autore di diverso registro narrativo.

I cine-aperitivi dei venerdì cominceranno alle ore 20:15 con l’aperitivo e proseguiranno alle 20:45 con la proiezione dei tre capitoli della trilogia “Millennium” tratta dagli omonimi romanzi di Stieg Larsson, tutti pubblicati dopo la sua prematura scomparsa in oltre trenta Paesi e che, solo in Europa, hanno venduto oltre 8 milioni di copie. Venerdì 12: “Uomini che odiano le donne” regia Niels Arden Oplev; venerdì 19: “La ragazza che giocava con il fuoco” di Daniel Alfredson; venerdì 26: “La regina dei castelli di carta” di Daniel Alfredson. Le vicende narrate nella trilogia vertono principalmente intorno alle inchieste svolte dai redattori della rivista Millennium, un mensile specializzato in inchieste su grandi scandali sociali ed economici, ed intorno alle vicende di Lisbeth Salander, una giovane ed eccentrica hacker con gravi sintomi di asocialità. Indagini che porteranno ad un epilogo terribile e inaspettato.

I cineforum delle domeniche cominceranno invece alle ore 18:15 con la seguente programmazione: domenica 14 “A dangerous method” di David Cronenberg; domenica 21 “La mappa del mondo” di Scott Elliot; domenica 28 “I diari della motocicletta” di Walter Sallers.

I primi due film in programmazione: Venerdì 12 ore 20:15: primo capitolo della trilogia Millenium “Uomini che odiano le donne” (V.M 14) Svezia, Danimarca, 2009, Drammatico, Thriller, 152’. Regia Niels Arden Oplev. Con Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Peter Andersson, Per Oscarsson, Lena Endre. Domenica 14 ore 18:15: “A dangerous method” Gran Bretagna, Germania, Canada, 2011, drammatico, biografico, 93’. Regia David Cronenberg. Con Michael Fassbender, Keira Knightley, Viggo Mortensen, Vincent Cassel, Sarah Gadon. Un film sulla psiche e sul rapporto tra Sabina Spielrein e Jung ma anche su quello conflittuale maestro/discepolo tra Freud e Jung.

Tutte le attività gratuite o con contributo svolte all’interno del Circolo Cabiria sono a ingresso riservato ai soci Arci: tessera sottoscrivibile in loco al costo di 5€/annue e valida in tutti i Circoli Arci d’Italia. Info 327 4237720

Ufficio Stampa Cabiria