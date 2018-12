Alla luce delle recenti polemiche sul progetto della vasca di colmata di Costa Morena est ed agli accosti di S. Apollinare, previsti dal piano triennale delle OOPP dell’AdSPMAM, sollevate dal Sindaco Rossi e dell’assessore Borri, si è deciso di chiedere un incontro al Presidente dell’AdSPMAM ed alla struttura tecnica della stessa con i gruppi consiliari di opposizione per avere chiarimenti di natura tecnica sui progetti in questione – afferma il vice presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Oggiano. E’ quanto meno singolare che una infrastruttura così importante per lo sviluppo del porto di Brindisi (ad iter procedurale quasi concluso) venga contestata solo ora dal Sindaco Rossi e dall’assessore Borri, a meno di due giorni dal termine ultimo per la presentazione delle osservazioni alla Via sul progetto della vasca di colamata, opera indispensabile per la realizzazione degli accosti a S. Apollinare – conclude Oggiano.