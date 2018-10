I Carabinieri della Stazione di Ostuni, nel corso di mirato servizio finalizzato a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un cameriere 23enne residente in Carovigno. A seguito di un controllo effettuato nelle immediate adiacenze dell’Istituto Tecnico “Monnet”, in via T. Nobile, l’uomo che era in compagnia di alcuni studenti dell’Istituto, è stato trovato in possesso di 1,36 grammi di marijuana occultati nelle tasche dei pantaloni. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. La particolare attività di prevenzione nei pressi degli istituti scolastici della provincia di Brindisi viene eseguita in ossequio alle disposizioni impartite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Prefetto di Brindisi, Dottor Valerio Valenti, il quale ha espressamente sensibilizzato le Forze dell’Ordine nella specifica azione di prevenzione e contrasto all’annoso fenomeno.