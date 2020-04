I Carabinieri della Stazione di Mesagne, nel corso di specifico servizio finalizzato al controllo delle prescrizioni contenute nei decreti governativi riguardanti l’emergenza Covid–19, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato alla guida della sua autovettura, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 0,6 grammi di Marijuana occultata nel parasole del veicolo e 7,9 grammi della medesima sostanza nascosta nei propri slip, il tutto sottoposto a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Oria hanno denunciato in stato di libertà un 46enne del luogo, in atto affidato ai servizi sociali, per resistenza a P.U.. In particolare, l’uomo, nel pomeriggio di ieri, alla guida di un’autovettura con alcuni familiari a bordo, non si è fermato all’Alt impostogli da una pattuglia, da ciò è scaturito un breve inseguimento che ha permesso ai militari di raggiungere l’abitazione e di individuare il responsabile, denunciandolo in stato di libertà per il reato di resistenza.

Foto CC.jpg