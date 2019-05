Ada Spina non ce l’ha fatta.

In pochissimi mesi, un male incurabile e devastante l’ha strappata all’affetto dei suoi cari e della “famiglia” CIA.

Aveva 59 anni e viveva a Latiano, in provincia di Brindisi.

Apprezzato e stimato funzionario della Confederazione, ha rivestito nei suoi quasi 40 anni di attività nella CIA – nella quale era arrivata nel 1980 subito dopo essersi diplomata – anche diversi incarichi dirigenziali.

È stata più volte componente delle direzioni provinciali della CIA di Brindisi e regionali della CIA Puglia, delle giunte provinciali della CIA di Brindisi nella quale ha rivestito anche l’incarico di vicepresidente provinciale, e a seguire di direttore provinciale dell’INAC (il patronato della CIA) di Brindisi fino allo scorso anno, quando è stata chiamata a dirigere il patronato INAC della provincia di Bari.

Da sempre ha lavorato nel settore dei servizi alla persona ed in particolare del patronato, divenendo negli anni un punto di riferimento importante per i tanti colleghi a livello non solo provinciale e regionale ma anche nazionale, svolgendo anche l’incarico di formatore a livello nazionale.

Lascia il marito Gianni, le sorelle Enza e Luisa e il fratello Luigi.

A loro un forte abbraccio da parte del sistema CIA nazionale, regionale e provinciale.

I funerali si svolgeranno oggi (domenica 12 maggio), alle ore 16.30, presso la Parrocchia Sacro Cuore a Latiano (Br)