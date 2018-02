Migliorare la qualità del servizio elettrico a cittadini e imprese nella provincia di Brindisi, è l’obiettivo di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica, che ha realizzato nuovi investimenti potenziando le infrastrutture della provincia.

E’ stato infatti completato il nuovo collegamento in media tensione che alimenta oltre tremila clienti distribuiti tra i comuni di Ostuni, Ceglie Messapica e San Michele Salentino, in un’area rurale a forte vocazione turistica in particolare nella stagione estiva.

Il lavoro di potenziamento della rete elettrica è consistito nella realizzazione di un tratto di cavo sotterraneo di media tensione di ultima generazione, per una lunghezza di circa 600 metri, che consente di migliorare la qualità del servizio e ripristinare in brevissimo tempo la fornitura di energia elettrica in caso di guasti.

Nella stessa area sarà presto realizzato anche un nuovo investimento grazie al quale sarà possibile interrare oltre 1 km di linea in uscita dalla Cabina Primaria di Ostuni, a testimonianza dell’attenzione posta da E-Distribuzione anche alle tematiche ambientali e di sostenibilità.

“L’azienda continuerà i lavori di ammodernamento degli impianti in media e bassa tensione,” – ha commentato Vincenzo Masciavé, responsabile per E-Distribuzione dell’Unità Progettazione Lavori e Autorizzazioni – “in un’ottica di miglioramento continuo del servizio elettrico per i cittadini, senza dimenticare la tutela dell’ambiente.”

