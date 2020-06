E’ venuto a mancare il generale Giuseppe Genghi, per tanti anni alla guida del Touring Club Brindisi e Puglia e dell’Associazione Arma Aeronautica.

Per Legambiente “Peppino è stato un vero amico ed un compagno in tante battaglie in difesa dell’ambiente e del patrimonio storico artistico. Ricordiamo soltanto le battaglie a difesa di Fontana Tancredi e del Castello Alfonsino.

Peppino era sempre il primo a lavorare, dando l’esempio ai più giovani quando c’era da esporre striscioni in manifestazioni o a fare interventi di pulizia come nel caso dell’ultimo Puliamo il mondo del settembre 2019. ai familiari e agli amici del Touring Club giungano le più sentite condoglianze da Legambiente Brindisi circolo Tonino Di Giulio”