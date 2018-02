La Happy Casa Brindisi annuncia con estrema soddisfazione che è disponibile da oggi il nuovo e-commerce per acquistare online tutti i prodotti del merchandising ufficiale biancoazzurro.

Integrato nel sito e visibile al link “https://shop.newbasketbrindisi.it” è stato progettato e realizzato in collaborazione con lo sponsor “Happy Network”, rete di imprese che opera nel campo dei servizi per le aziende e già prezioso partner per la realizzazione dell’app New Basket Brindisi.

Fornitore ufficiale della società, Happy Network si è avvalso della stretta collaborazione di ‘FiveUp’, Creative Digital Agency che si occupa principalmente di realizzazione siti web, negozi e-commerce, seo, web marketing e social media marketing per la crescita e lo sviluppo di imprese, professionisti e startup.

Grazie a un sistema scorrevole e immediato, collegato a un design del tutto moderno e in linea con le più accurate innovazioni sarà possibile visionare ogni prodotto da diverse angolazioni, accedere ad informazioni sulla sua realizzazione oltre che personalizzare e acquistare in pochi click.

Una grande novità dunque per tutti i tifosi biancoazzurri in giro per l’Italia e per il mondo: donna, uomo o bambino che sia! Acquistare l’abbigliamento, gli accessori e i gadget biancoazzurri da oggi sarà ancora più facile, divertente e assolutamente innovativo!

*Fino alla fine del mese di febbraio inoltre sarà possibile usufruire di una speciale promozione per coloro che effettuano acquisti online! Inserendo il codice #NewBasketStore all’interno dell’apposito spazio ‘coupon promozionale’ la spedizione risulterà totalmente gratuita.

Non rimane che collegarvi e visitare interamente il nostro nuovo e-commerce! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi