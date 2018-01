È online il sito ufficiale www.brindisiinalto.it, il portale web utile, dinamico e sempre aggiornato per essere informati su iniziative, assemblee, conferenze, comunicati stampa e comunicazioni a 360° in anteprima, relative all’associazione politico-culturale.

Una versione base con le informazioni principali, il modulo di adesione online e la sezione ‘programma’ in cui verrà inserito integralmente il progetto da presentare alla città di Brindisi.

Visita il sito e rimani in contatto per diventare anche tu un importante giocatore della nostra squadra e portare finalmente, tutti insieme, “Brindisi In Alto”!

Da troppo tempo, in questa terra di persone oneste e ingegnose, non accade più nulla per colpa di pochi.

Ecco perché la scelta di un nome, qual è Brindisi In Alto, che è anche un impegno preciso e di lungo periodo:

– Brindisi ha il diritto di pensare in grande ed essere portata in Alto.

– Ogni brindisino ha il diritto e il talento di “VIVERE NELLA QUALITÀ”.

O svoltiamo ora, tutti insieme, oppure il futuro dei nostri figli e delle loro famiglie sarà definitivamente, per sempre, da un’altra parte.

BRINDISI IN ALTO