Abbiamo appreso dalla stampa la notizia relativa alla convocazione di un tavolo provinciale del centro destra per la scelta del prossimo candidato presidente della Provincia e, più in generale, per i prossimi appuntamenti elettorali. Vi hanno partecipato i rappresentanti di Forza Italia, della Lega, di Fratelli d’Italia, di Noi con l’Italia, dell’Udc e di Idea.

Sono bastate poche settimane perché il cosiddetto “centro destra” dimenticasse l’apporto ricevuto in campagna elettorale – soprattutto nel capoluogo – dal fronte moderato.

Responsabilmente, nei mesi scorsi, a Brindisi abbiamo rinunciato a proporre un nostro candidato per la carica di sindaco ed altrettanto responsabilmente abbiamo sostenuto con tutte le nostre forze la candidatura dell’avv. Roberto Cavalera messa sul tavolo da Forza Italia.

Un sacrificio di cui adesso non si tiene più conto, tanto da non ritenere necessario l’apporto dei moderati al tavolo del centro destra.

Ne prendiamo atto e ufficializziamo – a partire da questo momento – la scelta di intraprendere un percorso di assoluta indipendenza rispetto al centro destra da cui non ci sentiamo più in alcun modo rappresentati.

Brindisi Popolare

Brindisi in Alto