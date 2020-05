Un successo costante dentro – e sempre più – fuori dal campo. Happy Casa Brindisi si conferma, per il secondo anno consecutivo, il club con l’incremento fans più considerevole sui social consacrandola al primo posto in Serie A nella stagione sportiva 2019/20.

L’agenzia di Digital Marketing – Iquii Sport – ha analizzato le dinamiche digitali dei club italiani di pallacanestro maschile relative all’attuale stagione sportiva, conclusa anzitempo per l’emergenza da Covid-19.

Il report, relativo al periodo compreso tra l’8 novembre 2019 e il 30 aprile 2020, certifica la Happy Casa come squadra maggiormente cresciuta sui social network principali (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) complice una variazione positiva della propria fan base pari al +12,4%.

Primo posto assoluto tra le società di Serie A, davanti alla Virtus Segafredo Bologna (+9,6%) e la Germani Basket Brescia (+6.7%).

Nell’approfondimento “The Basketball League” Report, pubblicato da Iquii Sport, viene così testualmente riportato:

“Al primo posto troviamo l’Happy Casa Brindisi. Il club salentino si è confermato per il secondo anno consecutivo una realtà che integra da manuale i touchpoint fisici con quelli digitali, seguendo una narrazione sulle piattaforme che centra appieno l’obiettivo di avvicinare i tifosi alla squadra, oltre che durante le gare, anche nel corso della settimana. I numeri parlano chiaro: +12,4% di variazione”.

Un grande riconoscimento per il lavoro svolto di pari passo ai risultati prestigiosi ottenuti dentro il parquet di gioco. Dopo esser stata la squadra più social dell’anno solare 2019, la ‘Happy Casa mania’ ha continuato a registrare numeri da record anche nella stagione sportiva 2019/20.

Un dato su tutti: durante il periodo delle Final Eight 2020 di Pesaro svolte nello scorso mese di Febbraio, le interazioni sul profilo Instagram ufficiale hanno raggiunto in un weekend quota un milione di interazioni.

Un fenomeno che non vuole smettere di crescere e alimentarsi! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi