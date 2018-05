Si sono svolte il 26 aprile, al campo “Bellavista” di Bari, le finali regionali di atletica leggera dei Campionati Studenteschi che, per il secondo anno consecutivo, hanno visto protagonista la squadra allieve del Liceo scientifico “Fermi-Monticelli”di Brindisi. Le alunne Martina Aleotti (4 ALS), Michelle Cucinelli (1 ALS), Francesca De Mitri, Giada Lanzillotti, Noemi Russo e Chiara Zacheo (3 ALS), Maria Clelia Poli (4 AEI) e Agnese Ruggiero (2 ALS), accompagnate dalla prof.ssa Angela Tarì, si sono cimentate nelle diverse specialità, ottenendo risultati brillanti.



Numerosi i primi e i secondi posti ottenuti, nel salto in alto, nel salto in lungo, nel lancio del disco, nel getto del peso, nei 100 HS, nella 400 metri, e nella staffetta, realizzata in 49’’, che è stata applaudita e sostenuta da tutti gli spettatori.

La squadra, che rappresenterà la Puglia alle finali nazionali che si disputeranno a Palermo dal 22 al 26 maggio, è stata premiata dal Coordinatore regionale, il quale ha encomiato il Liceo per i numerosi successi sportivi conseguiti.

La Dirigente, prof.ssa Stefania Metrangolo, è entusiasta del risultato conseguito dalle alunne, che hanno definito l’esperienza emozionante e significativa.

Così ha commentato Giada, ci siamo tutte impegnate al massimo per raggiungere il nostro obiettivo: quello di partecipare alle finali nazionali con la squadra e ci siamo riuscite. Sono felice, ma ancora incredula della possibilità di potermi confrontare con le più forti atlete italiane!

c.s.