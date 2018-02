Con la nuova partita casalinga della Happy Casa Brindisi nella difficile quanto emozionante sfida contro l’EA7 Olimpia Milano, torna Supporter’s Magazine numero 179.

La copertina allegata testimonia la presentazione di Tau Lydeka, arrivato a Brindisi domenica scorsa da Limonges con trascorsi anche a Cantù, Pesaro e Sassari. Ampio spazio verrà dato alla presentazione della squadra milanese mentre il player focus di questa settimana è dedicato a Donta Smith, ala grande della squadra brindisina che racconta

i suoi tre mesi in città.

Il giornale, già in distribuzione in città, verrà come sempre consegnato domenica prossima all’interno del Pala Pentassuglia grazie alle nostre Supporter’s girls. Da venerdì sera sarà anche disponibile in versione

digitale sul nostro sito internet.