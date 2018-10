La presentazione ufficiale è avvenuta questo pomeriggio nell’evento tenutosi presso il ‘Theodorvs’, location e partner biancoazzurro.

La Happy Casa Brindisi indosserà una divisa prodotta dal nuovo e prestigioso fornitore tecnico adidas.

Numerosi i partner biancoazzurri che hanno aderito con ancor più forza ed entusiasmo.

Sul fronte maglia sono presenti i loghi di Happy Casa, Enel, Primiceri, Puglia Outlet Village, adidas e Antenna Sud.

Sul retro maglia Soavegel, Di Leo Biscotti e Zanzar System.

Sul pantaloncino gara infine Happy Casa, adidas e Banca Popolare Pugliese.

Una grande cornice di pubblico, tifosi e stampa ha accolto la presentazione della nuova divisa.

Il presidente Fernando Marino, il vicepresidente Giuseppe Marinò e tutti i soci del sodalizio biancoazzurro hanno presenziato per inaugurare il prossimo inizio della stagione 2018/19 LBA, settimo anno consecutivo cui figura la New Basket nel massimo campionato italiano di pallacanestro.

Una stagione che si prospetta ricca di emozioni e ambiziosi traguardi, sostenendo la squadra di coach Vitucci che ha già fatto appassionare i propri sostenitori.

“Avvertiamo attorno a noi grande entusiasmo e passione – spiega Fernando Marino – da parte dei nostri partner, dei supporters e della città intera. Dopo un mese di precampionato in cui abbiamo girato in lungo e in largo la Puglia, possiamo ancor più sottolineare come la Happy Casa Brindisi sia la squadra dell’intera regione. Ringrazio i nostri sponsor che hanno voluto sposare il progetto biancoazzurro con grande animo e trasporto. Oggi e nel futuro coinvolgeremo quanti più partner possibili – termina il presidente – affinché questa società sia sempre più solida e il grande basket rimanga una preziosa virtù della nostra bellissima città”.

Buona stagione e Forza Brindisi!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi