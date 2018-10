Anna Foglietta, Peppe Vessicchio, Leo Gullotta, Vittorio Sgarbi, Simone Cristicchi, Veronica Pivetti, Carlo Buccirosso, Maria Nazionale tra i protagonisti che calcheranno le scene del Teatro Kennedy di Fasano nella Stagione teatrale 2108_19 della Città di Fasano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Yasmina Reza (Bella figura) ad Alessandro Serra (Frame, con Koreja), testi e regie a particolare impatto sul pubblico, il ritorno dell’arte spiegata da Vittorio Sgarbi e la novità-spettacolo sul potere armonico della musica che aiuta come la luce le piante e la maturazione del vino (Vessicchio), tutto in una rassegna che comincia mercoledì 12 dicembre e termina il 10 aprile con la comicità sorprendente di Paolo Nani (La lettera): 15 modi diversi di confezionare una lettera: imbustare, mettere il francobollo, bere un sorso di vino, un esercizio di stile alla clown con maschere di solo viso horror, sorpresa, serio, giocoso, impaurito, etc.

Nella pièce BELLA FIGURA che apre la stagione, l’autrice sostiene che “non vuole raccontare una vera e propria storia, in quanto l’incerta e ondeggiante trama della vita è già di per se stessa una storia nella quale ognuno di noi ci si ritrova”.

Il 10 gennaio Peppe Vessicchio e “I Solisti del Sesto Armonico” portano La musica fa crescere i pomodori, uno spettacolo speciale, che prevede due incontri giornalieri col pubblico. Uno pomeridiano, ad ingresso libero, improntato sulla esposizione degli argomenti contenuti nel libro “la musica fa crescere i pomodori”, edito da Rizzoli e compilato dal maestro Vessicchio a quattro mani con lo scrittore Angelo Carotenuto.

Il libro, oltre all’esperienza relativa ai poteri della musica armonico-naturale sugli organismi viventi, narra anche episodi di vita professionale del musicista napoletano. Gli incontri e le collaborazioni con grandi artisti della musica italiana vissuti da un punto di osservazione a dir poco privilegiato vengono raccontati e, in alcuni momenti, rievocati con l’esecuzione di relativa musica. Un piccolo “assaggio” che prelude al concerto di musica armonico naturale previsto in serata. Alla sera ci sarà il concerto nel quale verranno eseguite musiche di vari generi e vari autori, da Vivaldi ai Weather Report passando per Morricone, Modugno ed altri nonché quelle canzoni di Sanremo che nei 24 anni di frequentazione dell’Ariston hanno segnato dei punti nodali nella esperienza festivaliera di Vessicchio.

Il 31 gennaio con Koreja la bella scrittura di Alessandro Serra, Frame, momento che si ispira all’universo pittorico di Edward Hopper. Ogni sua opera è stata trattata come un piccolo frammento di racconto dal quale distillare figure, situazioni, parole. Una novella visiva, una porta semiaperta per un istante su una casa sconosciuta e subito richiusa. Il 7 febbraio arriva il molto amato Leo Gullotta con un classico: Pensaci Giacomino! Tutti i ragionamenti, i luoghi comuni, gli assiomi pirandelliani sono presenti in quest’opera. Un testo di condanna, condanna di una società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnia, del dissacro e del bigottismo è sempre pronto ad esibirsi. E proprio con e da queste caratteristiche che il testo si configura come attuale, contemporaneo.

Il 18 febbraio ecco Vittorio Sgarbi stavolta impegnato in Leonardo. Il critico d’arte svela un enigma su cui l’umanità si è da sempre interrogata, Leonardo, di cui nel 2019 ricorreranno le celebrazioni dal cinquecentenario della morte. Ingegnere, pittore, scienziato, talento universale dal Rinascimento giunto a noi, ha lasciato un corpus infinito di opere da studiare, ammirare, e su cui tornare a riflettere ed emozionarsi, da Monna Lisa all’Ultima Cena e ogni aereo ingegno che il genio di Leonardo studiò, fino a spingersi alla tensione del volare.

Il 28 febbraio la vulcanica Veronica Pivetti, in Victor und Victoria, sul mondo dello spettacolo. Viktoria, talentuosa cantante disoccupata, si finge Viktor e conquista le platee… ma il suo fascino androgino scatenerà presto curiosità e sospetti. Tra battute di spirito e divertenti equivoci si legge la critica ad una società bigotta e superficiale (la nostra?) sempre pronta a giudicare dalle apparenze. La Berlino degli Anni Trenta fa da sfondo ad una vicenda che, con leggerezza, arriva in profondità.

Il 15 marzo sale sul palco del Kennedy Simone Cristicchi con Manuale di volo per uomo. Un quarantenne rimasto bambino, un tipo strano, che ama dipingere un mondo tutto suo, contare le lettere che formano le parole, camminare lentissimo seguendo una sua indecifrabile traiettoria. In realtà, Raffaello è un “Super-Sensibile”, e in quanto eroe possiede dei poteri speciali: la sua mente è dotata di una lente di ingrandimento che mette a fuoco i dettagli che sfuggono agli altri. Forse “volare” significa non sentirsi soli, avere il coraggio di buttarsi nella vita, mantenendo intatto il bambino dentro di noi. Una favola metropolitana surreale, ricca di emozioni, musica e poesia.

Il 20 Carlo Buccirosso (al cinema in molti film divertenti) e Maria Nazionale ne Il pomo della discordia, le nozze della dea del mare con un uomo bellissimo, dalla mitologia greca, ai giorni d’oggi, in una normale famiglia benestante, Omero secondo i canoni dell’attualità divertente.

Ultimo spettacolo La lettera con Paolo Nani, una rappresentazione che ha compiuto 25 anni; dal 1992 questo spettacolo è in perenne rappresentazione ai quattro angoli del globo, l’hanno visto in Groenlandia e in Giappone, in Argentina e in Spagna, in Norvegia e in Italia, oltre 1200 repliche per questo piccolo, perfetto meccanismo che continua a stupire, anche dopo averlo visto decine di volte,

Botteghino aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 21.30, dinamiche di riduzioni per under 25 e over 65, istituti scolastici. 18app e Carta del docente per acquisto abbonamenti e biglietti per 18enni e docenti titolari del bonus.

TEATRO KENNEDY

Stagione di prosa 2018/2019

