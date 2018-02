E’ assolutamente normale e fisiologico che ci sia dibattito politico dentro e fuori dai tavoli istituzionali, se questo poi avviene con il dovuto garbo e rispetto reciproco, tanto meglio.

Un argomento su tutti, a mio avviso, l’Edilizia Scolastica deve ricevere l’attenzione e la collaborazione di tutti noi, evitando polemiche e strumentalizzazioni di ogni genere.

Ristrutturare le scuole e adeguarle alle attuali normative significa mettere in campo diversi milioni di euro, oltre che diversi anni di interventi.

Per questo motivo sento il dovere di complimentarmi con l’Amministrazione Comunale di Latiano per i recenti risultati ottenuti in termini di finanziamento, che consentiranno di cominciare ad avviare i primi passi verso la completa agibilità delle scuole latianesi. Nello stesso tempo voglio porgere un ulteriore plauso per il cambio di verso che si è avuto rispetto agli anni precedenti, in termini di candidatura ai numerosi avvisi pubblici per ottenere ulteriori finanziamenti (vedasi la candidatura per il bando PON relativo ai due plessi non ancora oggetto di intervento della scuola primaria Bartolo Longo).

Ma purtroppo non basta. Come sottolineato di recente dall’assessore regionale all’Edilizia Scolastica Sebastiano LEO, occorre dotarsi di un parco progetti pronto per inserirlo in quello che sarà il fabbisogno scolastico 2018-2020, ultima possibilità di ricevere grossi finanziamenti sulle scuole. Occorre effettuare le necessarie verifiche di vulnerabilità sismica, prioritarie per poter valutare le tipologie di interventi da programmare sulle scuole.

L’incolumità dei bambini e di tutti coloro che quotidianamente vivono questi ambienti meritano la massima attenzione e ogni risultato positivo ottenuto deve essere motivo di soddisfazione per tutti noi. Se in futuro l’Edilizia Scolastica continuerà ad essere affrontata con la stessa intensità e sensibilità di quest’ultimo periodo, avremo meno paura quando parleremo di sicurezza degli Edifici Scolastici.

Francesco Summa.