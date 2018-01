Ai sensi e per gli effetti della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e delle successive delibere della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’Associazione Culturale Brundisiumpuntonet, editrice del portale online Brundisium.net (http://www.brundisium.net, Iscrizione al Tribunale di Brindisi n° 1/2012)

Dichiara

La propria disponibilità a pubblicare, nel predetto sito Internet, ai sensi dell’art. 7 (Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici) della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. “par condicio”), messaggi politici alle condizioni di cui al presente documento analitico.

L’accesso agli spazi su Brundisium.net è consentito a tutti i soggetti politici che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento.

La testata terrà conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

La prenotazione degli spazi da parte dei soggetti interessati dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo amministrazione@brundisium.net o via telefono al 349.3333951.

Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione e pubblicazione dei banner e comunicati dovrà avvenire in anticipo e il materiale dovrà arrivare in redazione almeno 24 ore prima della messa online.

La nostra proposta:

◾Banner di dimensioni 720 x 80 pixel a disposizione in home page, interno articolo e pagina politica riservato in esclusiva alla pubblicità elettorale.

◾Banner formato 900 x 120 pixel è disponibile sotto la testata in home page.

◾Banner formato 600 x 300 pixel disponibile nella colonna di sinistra in home page.

◾Banner formato 300 x 300 pixel a disposizione solo in home page oppure in tutte le pagine

◾Inserzioni comunicati, annunci dibattiti, conferenze, comizi, confronti.

I banner di ciascuna pubblicità elettorale potranno essere a rotazione con un tempo variabile da 5 a 10 secondi in base alla quantità delle pubblicità prenotate.

L’assegnazione degli spazi avverrà in base all’ordine temporale in cui avverranno le prenotazioni. La prenotazione si baserà esclusivamente sulla data e ora della ricevuta di pagamento avvenuto. Quindi il pagamento si intende anticipato all’atto della prenotazione. I prezzi sono esclusi di IVA, che ammonta al 4%.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

L’Associazione Culturale Brundisiumpuntonet, nella sua qualità di editore e proprietario della testata giornalistica Brundisium.net nell’ambito della propria autonomia ed in esecuzione delle leggi vigenti e degli emananti regolamenti di attuazione, per la raccolta di propaganda elettorale porta a conoscenza degli utenti il seguente Codice di Autoregolamentazione:

1. Nei trenta giorni consentiti dalla legge 10/12/1993 n. 515, l’Editore raccoglierà inserzioni elettorali da pubblicare sul sito internet Brundisium.net, secondo le regole sottoindicate.

2. Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno essere relative a:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi,

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi, delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra i candidati.

3. Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura: “Propaganda elettorale”

Non saranno accettate inserzioni pubblicitarie elettorali pure e semplici e cioè le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, anche se succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero non accompagnati da una critica motivata nei confronti dei competitori. Per tali inserzioni vi è un espresso divieto legislativo. (art.2 legge 515/93).

La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere rivolta direttamente alla testata on line, contattando via e-mail all’indirizzo amministrazione@brundisium.net

Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione, dovranno pervenire (anche in formato elettronico e via e-mail).

4. Tipologie di formati pubblicitari

Liste Elettorali e Candidati alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per le elezioni politiche del 4 Marzo 2018.

5. Pubblicità tabellare sul sito internet Brundisium.net

Il prezzo, consultabile dalla copia del presente codice depositata presso la sede legale e richiedibile dai responsabili commerciali, è da intendersi in €uro e iva esclusa e con i costi di realizzazione compresi.

Il materiale dovrà essere inviato già pronto per la pubblicazione in formato JPG o GIF.

Non si praticano sconti quantità, né altri sconti. Non saranno riconosciute in alcun modo le commissioni d’agenzia.

6. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione:

– a mezzo bonifico su conto corrente bancario sugli estremi indicati in fattura.

Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione di pubblicazione.

7. In osservanza delle regole di cui alla legge 10/12/93 n. 515 e degli emanandi regolamenti in attuazione, al fine di GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO IN CONDIZIONI DI PARITA’ e l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano esigenze informative o precedente carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni regolarmente pagate, verrà attuata la seguente procedura:

a) l’Editore si impegna a comunicare ai richiedenti l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate. L’Editore concorderà con l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile l’Editore procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l’accesso a tutte la categorie interessate.

b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, l’Editore si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta, di ristabilire una pari condizione per i richiedenti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).

8. La vendita sarà effettuata presso l’Editore.

Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà apparire il “COMMITTENTE RESPONSABILE SIG. (persona fisica)…”(come da art.3, 2° comma, legge 10/12/93 n. 515).

Gli ordini, come da art.3 legge 10/12/93 n.515, dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:

a) i segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa la loro identificazione ed attestazione della qualifica;

b) i candidati o loro mandatari.

La fattura potrà essere emessa a:

a) segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda;

b) candidati o loro mandatari;

c) organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.

9. L’Editore si impegna a rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di Enti della Pubblica Amministrazione (come da art. 5 legge 10/12/93 n. 515).

Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.