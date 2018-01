Il sorteggio di 120 scrutatori francavillesi, da impegnare in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, si terrà giovedì 8 febbraio p.v. alle ore 16.00 presso il 2° piano di Palazzo Imperiali (sede da confermare).

Ne dà notizia Raffaele Pappadà (Partito Democratico) Presidente della Commissione elettorale cittadina alla quale spetterebbe il diritto-dovere di individuare gli scrutatori con modalità discrezionali cui, però, i componenti hanno unanimemente deciso di rinunciare scegliendo, appunto, la modalità del sorteggio.

“D’intesa con il mio Partito ho deciso di riproporre, anche in questa tornata elettorale, detto criterio in quanto ritenuto comunemente più equo rispetto ad altri metodi di scelta ancorché oggettivi – dichiara il Presidente Pappadà – al contempo, tuttavia, rilanciamo l’invito a quanti pur sorteggiati siano titolari di reddito, di pensione o di lavoro autonomo a rinunciarvi per avvantaggiare ragazzi e ragazze disoccupati.”

Per questioni di “trasparenza e per evitare qualsivoglia rischio di strumentalizzazioni – conclude Pappadà anche a nome dei componenti della Commissione elettorale – è auspicabile che quanti avranno intenzione di rinunciare lo facciano non già evitando di presentarsi ai seggi bensì recandosi, dopo averne avuta comunicazione scritta, presso gli uffici comunali e qui formalizzando la rinuncia, appunto per consentire alla medesima Commissione di procedere con ulteriori scivolamenti, in tal modo scongiurando le scene non commendevoli e qualche tensione cui si è assistito in passato.”