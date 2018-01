Sono Giovanni Luca Aresta e Anna Macina le due espressioni del M5S della Provincia di Brindisi. Entrambi candidati all’uninominale della Camera dei Deputati: il mesagnese Giovanni Aresta al collegio n. 12, ed Anna Macina, di Erchie, al collegio n.13.

Questi i loro profili diffusi dall’Ufficio Stampa del M5S.

Aresta Giovanni Luca 24/04/1973

Giovanni Luca Aresta, 44 anni, è nato a Mesagne dove risiede con la famiglia.

Titolare di Studio legale, esercita la libera professione di Avvocato iscritto all’Albo presso il Tribunale di Brindisi. Patrocinante innanzi la Suprema Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori. Ha conseguito “Alta Specialità” frequentando con profitto il Primo Corso biennale della Scuola Nazionale di Alta Formazione per l’Avvocato Penalista, in Roma presso l’Unione delle Camere Penali Italiane. Componente la Camera Penale presso il Tribunale Ordinario di Brindisi.

Ha patrocinato processi di notevole interesse che hanno avuto per oggetto non solo la trattazione di casi tipicamente rientranti nell’ambito dei più tradizionali Istituti ma soprattutto le tematiche inerenti i reati economici, la colpa professionale con particolare riferimento all’ambito sanitario, i reati contro la famiglia, i delitti in materia di ambiente e sfruttamento delle risorse naturali. Fiduciario per gli Affari penali di Società di Assicurazione con espansione sul territorio nazionale (figura in quota ai Servizi direzionali di “Area Speciale”) nonché Consulente legale esterno e Difensore di Enti pubblici (tra cui l’Amministrazione Provinciale di Brindisi).

Più volte ha ricoperto funzioni giudicanti presso la Commissione provinciale per il Contenzioso della caccia e designato Esperto in materia di Legislazione venatoria. Già Professore a contratto nell’Insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” del Corso di laurea teledidattico in Ingegneria Informatica. Designato Cultore della materia e membro di commissione d’esami presso le Cattedre di “Diritto Comunitario dell’Informatica” e “Diritto delle Tecnologie informatiche e delle Comunicazioni” nonché Cultore della materia e membro di commissione d’esami presso le Cattedre di “Diritto dell’Informatica” e “Informatica Giuridica” dell’Università degli Studi di Lecce .E’ esperto delle tematiche giuridiche connesse al diritto alla riservatezza ed al trattamento dei Dati personali.

Collabora stabilmente con il Postulatore presso la Congregazione delle Cause dei Santi dello Stato del Vaticano nella Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Aldo Moro, in qualità di Giurista e Cultore dello Statista. Per il proprio il contributo culturale dato a sostegno della Causa di beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Aldo Moro, quale Giurista e Cultore della figura dello Statista, ha ricevuto nel 2016 il Premio per il 100° anno dalla nascita di Aldo Moro e nel dicembre 2017 l’Alto Riconoscimento per i Diritti civili e l’impegno sociale “Il Pensatore”, promosso dall’Accademia Italia in Arte nel mondo, omaggio ad Auguste Rodin.



Macina Anna 20/02/1973

Anna Macina, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con 110/110 e lode nel 1996. Praticantato forense presso Prof. Avv. Domenico Conserva Associato Diritto civile presso università degli studi di Bari. Cultrice della materia (diritto civile) presso la cattedra del prof. Conserva Università degli Studi di Bari. Avvocato dal 1999 e titolare di proprio studio legale dal 2000. Docente di materie giuridiche presso società ed enti di formazione professionale.

Professionalmente specializzata nella contrattualistica, diritto del lavoro, diritto di famiglia e dei minori.

Impegnata e molto attiva nel sociale e sui temi ambientali (in particolare impegnata sul fronte del no all’impianto di compostaggio con digestione anaerobica e produzione di biogas da 80.000 t/a costruendo in Erchie ed una forte e proficua collaborazione con comitati e associazioni impegnati sulla richiesta di delocalizzazione del depuratore consortile Sava Manduria).

Già candidata sindaco nella lista M5S per le amministrative di Erchie nel 2015.