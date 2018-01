Martedì 9 gennaio si è tenuto l’incontro dei Segretari di Circolo del PD convocato dalla Segreteria Provinciale. I temi della discussione sono stati l’organizzazione della prossima campagna elettorale per le politiche del 4 marzo prossimo e i meccanismi della legge elettorale.

La provincia di Brindisi, rispetto all’UNINOMINALE alla CAMERA sarà divisa in due parti, lo stesso vale per l’UNINOMINALE al SENATO e per i COLLEGI PLURINOMINALI.

Ciò comporta che, rispetto alle scelte delle candidature occorre rapportarsi con i territori delle province di Lecce e Taranto con i quali si intersecano i Collegi.

A fronte di tale complessità i Segretari di Circolo hanno dato mandato alla Segretaria Provinciale di sostenere presso il Segretario Regionale del Partito, Marco Lacarra, la necessità che Brindisi possa esprimere un proprio rappresentante nel Parlamento, attraverso una candidatura, espressione del territorio, quale capolista in un Collegio Plurinominale.

A partire dalla prossima settimana e fino al 28 gennaio i Segretari di Circolo, terranno assemblee aperte sui risultati prodotti dai governi a guida PD.

A queste assemblee parteciperanno la Segreteria Provinciale e i nostri Parlamentari uscenti.

