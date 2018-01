Fratelli d’Italia in merito alla mancata indizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia ha formalmente chiesto a S.E. il Prefetto un incontro per il tramite del proprio legale di fiducia l’avv. Massimo Ciullo (vs. All. istanza trasmessa via pec).

Sua Eccellenza il Prefetto ha immediatamente riscontrato la richiesta dichiarandosi disponibile all’incontro sin dalla giornata di mercoledì 24 gennaio.

Ad ogni modo lunedì 29 gennaio alle ore 10.30 Fratelli d’Italia nelle persone del segretario provinciale Luciano Cavaliere, del consigliere provinciale Christian Continelli assistiti dell’avvocato Ciullo, torneranno ad incontrarsi con il Prefetto di Brindisi per affrontare la grave situazione venutasi a creare che implica la violazione della democrazia e dei termini di legge per la indizione delle nuove elezioni.

Segreteria Politica Fratelli d’Italia