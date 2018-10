L’Avis di Latiano ha organizzato, in collaborazione col Simt, il servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, una raccolta di sangue straordinaria e d’emergenza a favore della 29enne latianese rimasta coinvolta in un grave incidente stradale la sera del 2 ottobre scorso: solo domenica scorsa, l’automeoteca ha visitato Latiano, mettendo insieme un buon numero di sacche, ma l’eccezionalità e la gravità della situazione hanno imposto una decisione presa dai vertici dell’associazione e dai medici del Centro Trasfusionale nel giro di pochi minuti.

I volontari saranno nella saletta Imperiali, quella dove si celebra il Consiglio Comunale, in via Attilio Spinelli, a Latiano, dalle 18 alle 22 di oggi. Serve sangue 0 negativo ma ogni contributo è utile alla causa.

Chiunque sia nelle condizioni di donare, al netto del proprio gruppo sanguigno e del paese d’origine, può recarsi comunque al Centro Trasfusionale del Perrino: come anche questo caso dimostra, di sangue c’è bisogno sempre e, in qualche occasione, anche in fretta.

L’ideale, come sottolineano medici e volontari, sarebbe poter contare su una base certa di donatori così da poter affrontare crisi ed emergenze varie in scioltezza e garantire il fabbisogno ematico dei pazienti cronici senza grossi affanni. La contingenza, però, impone uno sguardo più a breve termine: oggi, presso la saletta Imperiali, ogni goccia sarà per la mamma latianese che lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione del Perrino.