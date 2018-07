Il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Perrino promuove una giornata di raccolta sangue straordinaria in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti di Brindisi il 14 luglio 2018 dalle 9.00 alle 12.00 in Piazza Cairoli a Brindisi.

Nei nostri ospedali c’è bisogno di sangue ogni giorno, in estate ancora di più. E’ necessario un maggiore impegno di tutti per ripristinare e aumentare le disponibilità di sangue per la crescente incidenza di politraumi ed interventi in regime di urgenza, unita al mantenimento del fabbisogno trasfusionale per i pazienti trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, e pazienti domiciliari.

Invitiamo pertanto i cittadini a partecipare alla raccolta sangue straordinaria per esprimere un gesto di generosità che può salvare molte vite. Serve sangue di tutti i gruppi.

Per donare è necessario avere età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso maggiore di 50 kg e non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15 giorni. Si può donare anche dopo aver fatto una colazione leggera un’ora prima del prelievo.

Per informazioni contattare il numero telefonico 0831 537274.

