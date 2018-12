Oggi, 10 dicembre, l’amministratore della società Energeko Antonio Galati ha consegnato le proprie dimissioni. “Tale decisione – scrive Galati – deriva da situazioni di natura personale che non mi consentono più di assolvere agli impegni richiesti da tali funzioni”.

Ai sensi nella normativa del Codice civile, Galati dovrà restare in carica fino alla sua sostituzione. A tal proposito l’amministrazione comunale in questi giorni pubblicherà un bando pubblico per reperire il nuovo amministratore della società. Nel frattempo, avendo Galati rassegnato le dimissioni anche responsabile tecnico della Energeko, l’amministrazione incaricherà un tecnico comunale per la copertura della posizione.