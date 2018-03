Si è svolta a Brindisi la prima riunione del Coordinamento Provinciale del Movimento Politico di Energie per l’Italia, per una valutazione e azione da intraprendere in vista del rinnovo del consiglio Comunale del capoluogo e di quei comuni della provincia chiamati anch’essi al rinnovo dei propri Consigli Comunali.

Aprendo l’incontro il coordinatore provinciale Laurino Rubino ha sottolineato lo stato di necessità e di massima chiarezza e trasparenza amministrativa di cui la città ha fortemente bisogno.

In questa direzione sarà lo sforzo di EPI per ridare speranza e nello stesso tempo garanzia di discontinuità con il passato che sicuramente i cittadini di Brindisi cercano e sperano nel rinnovo del Consiglio Comunale.

Per queste considerazioni EPI chiamerà a responsabilità politica i Partiti del Centro Destra che nella tornata politica del 4 marzo hanno chiesto la fiducia agli elettori per una nuova politica e impegno al rinnovamento della classe dirigente del Paese.

Lo sforzo di EPI, sarà quello di incalzare e collaborare con i Partiti del Centro Destra perché si dia alla città di Brindisi una nuova e totale rinnovata rappresentanza amministrativa che dia un segnale forte e chiaro per riaffermare che si chiuso definitivamente con il passato e concentrarsi quindi su quelle tematiche sociali ed amministrative di cui il nostro territorio ha estremamente bisogno.

Il movimento di EPI si presenterà alle prossime amministrative con idee e proposte di governo chiare e riformatrici e con una rappresentanza nuova e credibile.

Solo così si potranno sconfiggere quelle aggregazioni estemporanee e che sino ad oggi hanno costretto l’azione politica ed amministrativa della città a ricatti e blocchi tali da favorire azioni poco nobili e del tutto estranee agli interessi della comunità amministrata.

EPI ritiene che la città ha urgentemente bisogno di risollevarsi dallo stato di soggezione amministrativa e guardare con fiducia verso una speranza di ripresa sociale e produttiva.

Energie Per l’Italia ribadisce la propria ferma collocazione all’interno della coalizione di centro-destra ma bene inteso purché la stessa sia nello identico schema delle recenti elezioni nazionali e regionali (Lombardia e Lazio).

EPI vuole essere ancora più chiara: non accetterà in alcun modo di fare parte di coalizioni che vedano al proprio interno soggetti politici e personaggi che hanno fatto parte a pieno titolo delle amministrazioni Antonino-Consales-Carluccio o di persone e relativi movimenti di cui sono espressione, che si sono nel recentissimo passato candidati a Sindaco con il centro sinistra.

Coordinamento Provinciale Brindisi