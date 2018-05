L’approssimarsi di imminenti, probabili, Elezioni Politiche Nazionali dovrebbe spingere ancora di più le Forze Politiche ad un maggiore senso di responsabilità.

Alla luce di quanto in queste ore sta accadendo a livello Nazionale con un centro-destra forte e coeso e con le forze politiche che ne fanno parte tutte a difendere l’unità del centro-destra come valore irrinunciabile, Energie per l’Italia lancia un ultimo appello a Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia ed a Noi con l’Italia affinché si superino le divisioni localistiche.

Gli elettori non comprendono quanto sta accadendo a Brindisi, una assurda situazione che va in totale controtendenza rispetto al quadro Nazionale.

Per altro, l’approssimarsi di imminenti probabili Elezioni Politiche Nazionali dovrebbe spingere ancora di più le Forze Politiche ad un maggiore senso di responsabilità.

Se si voterà a luglio sarà davvero complicato spiegare ai Brindisini il perché si va divisi alle elezioni comunali e poi a stretto giro si va uniti alle elezioni Nazionali.

Se a livello locale si andrà divisi, si dovrà perdere più tempo a spiegare le ragioni di tale divisione che mirare a battere i veri avversari e cioè il PD e il Movimento 5 Stelle.

Non si accampino scuse, se vi è la volontà, se davvero si crede al valore politico della unità del centro destra, nonostante manchino pochi giorni alla presentazione delle liste, vi è ancora il tempo di rimediare allo spettacolo indecoroso sin qui offerto.

Gli elettori vogliono una coalizione di centro destra Forza Italia / Lega / Fratelli d’Italia /Noi con l’Italia / Energie per l’Italia, non comprenderebbero (e neanche noi) soluzioni diverse figlie di personalismi e vecchi rancori che nulla hanno a che vedere con la Politica.

Forse è il momento che i “ragazzini” che hanno determinato questo disastro, vengano messi da parte, la situazione venga affrontata dal Sen. Vitali (Forza Italia), dal Sen. Marti (Lega), dal Consigliere Regionale Congedo (Fratelli d’Italia).

