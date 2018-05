I Carabinieri della Stazione di Fasano hanno deferito in stato di libertà, per “inosservanza all’obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell’arma in luogo diverso da quello indicato in precedenza all’Autorità” e “omessa custodia di armi”, un pensionato 52enne del luogo. I militari nel corso di specifico controllo, hanno accertato l’omessa comunicazione obbligatoria della variazione del luogo di detenzione di un fucile di sua proprietà cal.12, nonché di aver trascurato di adoperare le cautele necessarie nella custodia dello stesso. L’arma è sottoposta a sequestro.

La norma in materia prevede che “chiunque detiene armi o parti di esse e/o munizioni deve farne denuncia all’Ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, quando questo manchi, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri”, inoltre, la denuncia di detenzione deve essere ripresentata ogni qualvolta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve altresì assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza. La norme, prevedono, tra l’altro, che le armi siano custodite con le necessarie cautele, per impedire che soggetti minori o malintenzionati si impossessino agevolmente.