Hanno infranto un vetro ed aperto il portone; poi hanno fatto ingresso negli uffici raggiungendo la cassaforte. Infine, spaventati dall’allarme e dall’arrivo dei vigilantes si sono dati alla fuga.

E’ accaduto la notte scorsa negli uffici brindisini dell’Agenzia Entrate – Riscossione (ex Equitalia), in via Santa Lucia, nel pieno centro di Brindisi.

I banditi sono entrati in azione intorno all’1.30. Due minuti dopo sono fuggiti a gambe levate.