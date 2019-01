Da oltre un mese parte di via Osanna (all’altezza del civico 100) è priva di illuminazione pubblica visto che due pali su tre sono spenti.

Il problema è stato più volte segnalato alla polizia municipale e alla società Energeko, ma sembra non interessare a nessuno.

Non sono ancora note le cause di questo disagio, né si comprendono le ragioni di questo ritardo ma una cosa è certa: i residenti sono molto preoccupati e arrabbiati. Non ci vuole molto a comprendere, infatti, che il buio rappresenta un richiamo per malitenzionati, soprattutto se si considera che ci sono le abitazioni poste al piano terra o al primo piano. Ed a questo bisogna aggiungere il rischio che corrono i pedoni costretti ad attraversare quel tratto di strada in presenza anche di due cantieri edili.

Cosa si aspetta ad intervenire? Bisogna per forza aspettare che succeda l’irreparabile?

Giampiero Epifani