Sabato 6 gennaio per i cristiani è la festa dell’Epifania. Si ricorda il Battesimo di Cristo e si Benedicono le Acque. A Brindisi si Benedicono le Acque del Porto. Dal 2002 ininterrottamente a cura della Chiesa Ortodossa con il supporto della Comunità Ellenica e le sinergie della Chiesa Cattolica e delle maggiori istituzioni cittadine. (in foto il Patriarca Ecumenico Bartolomeo in Aghiasmos)​

Quest’anno sarà la 17° edizione di Theofania a Brindisi! Quindi della Benedizione Ecumenica delle acque del porto secondo le antiche tradizioni cristiane.

In atto l’evento più importante nell’ambito dell’Ecumenismo di Base che dal ormai lontano 2002 promuove il dialogo e la reciproca conoscenza tra cattolici ed ortodossi. Evento voluto dalla Chiesa Ortodossa e quella Cattolica e supportato dalla Comunità Ellenica. Evento che propone Brindisi come città internazionale del dialogo inter-religioso per l’unità dei cristiani e la pace nel mondo.

Grande fermento quindi nella Parrocchia Ortodossa di San Nicola a Brindisi e nella Comunità Ellenica del Grande Salento. L’appuntamento è per il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio nella chiesa storica di San Nicola in Via Indipendenza.

Dopo La Solenne Liturgia (ore 10:00) e l’Aghiasmos, la benedizione dell’Acqua in Chiesa (ore 11:00). A seguire la processione dei sacerdoti e dei fedeli dalla Chiesa Ortodossa, attraversando il centro storico della città, per raggiungere il porto interno dove da un palco predisposto dall’amministrazione comunale il sacerdote ortodosso Padre Arsenios benedirà le acque del porto, in presenza del Arcivescovo Mons. Domenico Caliandro, immergendo la Croce in acqua tre volte. Anche quest’anno è previsto il recupero della croce (come la tradizione vuole). Gli ultimi anni il recupero è stato effettuato giovanissimo tuffatore Antonio Tedesco, figlio del sub Maurizio Tedesco che dal 2002 si è sempre tuffato il giorno dell’Epifania per il recupero della Croce. Invitate le autorità e rappresentanti civili. Sarà presente il console onorario di Grecia Antonella Mastropaolo, ed il presidente della Comunità Ellenica del Grande Salento- Brindisi, Lecce e Taranto, Ioannis Davilis. Alla fine della cerimonia saranno lanciati al mare dei fiori per commemorare l morti ed i dispersi in mare. Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare.

Comunità Ellenica