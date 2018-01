I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, hanno tratto in arresto Simone Cosimo Vecchio, 26enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di sette grammi di marijuana suddivisa in 4 dosi, 61 grammi di hashish suddivisa in 21 dosi, sostanza stupefacente abilmente occultata in una camera da letto e nel bagno, nonché vario materiale per il confezionamento della stessa, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G. è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.