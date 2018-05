Let Silence Begin è il disco d’esordio dei Fading Rain, band attiva fra Brindisi e Lecce, composta da: Pierpaolo Romanelli (voce), James Lamarina (chitarra e synth), Marco Locorotondo (basso) e Tristano Cannoletta (batteria), dedita ad una dark wave di matrice eighties.

L’album è stato registrato durante la primavera del 2017 presso i Karma Room Studio a Fragagnano (Taranto) ed è distribuito dall’etichetta leccese White Zoo Records.

Let Silence Begin è il punto di arrivo di un percorso musicale personale animato da una profonda passione comune in cui confluiscono: post-punk, dark wave, gothic rock, shoegaze e post rock. Un disco che è una dichiarazione d’amore verso una scena musicale che negli ultimi anni ha conosciuto una seconda giovinezza, nelle numerose band che in tutto il mondo hanno voluto replicare con le loro note i plumbei cieli inglesi degli anni ottanta.

Let Silence Begin è un viaggio contemporaneo attraverso i paesaggi tanto cari ai The Cure, Joy Division, Bauhaus e Sisters Of Mercy: ritmi tribali, bassi pulsanti, chitarre taglienti e voci profonde, si alternano a momenti onirici e psichedelici, dove il lessico musicale ottantiano approda su lidi contemporanei.

Le speranze di un esordio tanto atteso sono state però stroncate da un evento luttuoso che ha profondamente colpito il gruppo, in quanto il cantante Pierpaolo Romanelli, è rimasto vittima di un infarto nel gennaio 2018, trasformando Let Silence Begin nel tentativo di mantenere viva la memoria di un amico sincero, compagno di tanti momenti irripetibili.

Al riguardo i restanti membri del gruppo hanno tenuto a precisare un aspetto per loro fondamentale: “non pretendiamo assolutamente che il nostro disco sia apprezzato incondizionatamente, la musica è libertà e soggettività, pertanto ognuno è libero di apprezzarla o meno. A quanti incontreranno la nostra musica vogliamo solo dire che, potrebbero ascoltare la voce di una persona buona e gentile, rimasta vittima di un evento senza senso.”

Let Silence Begin sarà disponibile a partire dal 7 maggio 2018. I Fading Rain hanno inoltre rilasciato un singolo del loro nuovo album, ascoltabile qui: