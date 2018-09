Ostuni-Fasano-Ostuni, 16 Settembre, ore 9:00 Ostuni Piazza della Libertà

Nella piana degli ulivi lungo la Traiana

I Cicloamici FIAB Foggia e Mesagne/Brindisi propongono una escursione nella Piana degli Ulivi lungo l’itinerario cicloturistico della Via Traiana

Nella giornata inaugurale della 17a Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre), volta a promuovere la mobilità sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle città, i Cicloamici Foggia e Mesagne/Brindisi organizzano una escursione lungo l’itinerario cicloturistico della Via Traiana, tra Fasano e Ostuni includendo le aree naturalistiche e i lidi del Parco delle Dune Costiere e Torre Pozzelle, il parco rurale di Masseria Ottava Grande (http://www.masseriaottavagrande.it) siti archeologici (dolmen di Montalbano, cripte) e masserie monumentali.

La Via Appia Traiana, voluta dall’imperatore Traiano, fu costruita intorno al 110 d.C. sul tracciato di una precedente strada di età repubblicana. Rispetto alla via Appia il nuovo tracciato consentiva di raggiungere Brindisi con maggiore facilità, abbreviando il tratto appenninico. Nel comuni di Fasano e Ostuni, l’antico tracciato è stato trasformato in un attrattivo itinerario cicloturistico. Questo è avvenuto anche grazie al contributo dei cicloamici. Come consulenti della Regione Puglia, nel 2007 i Cicloamici identificarono l’attuale tracciato. Nel 2008 per conto del comune di Brindisi i Cicloamici hanno predisposto una scheda in ambito “Area Vasta” sulla ciclabilità dei paesi della Provincia di Brindisi che permise ai comuni di ricevere i finanziamenti regionali. Grazie ai fondi erogati dalla regione al comune di Fasano ha esteso al proprio territorio il tratto di itinerario già realizzato in territorio di Ostuni.

Programma:

Incontro dei partecipanti: vi sono due possibilità:

Itinerario lungo(80Km): in Piazza della Libertà Ostuni e alle ore 9:00. Da Brindisi è possibile prendere il regionale delle ore 8:18.

Itinerario medio (55Km): ore 10:45 Fasano FS deve avviene la riunione con i Cicloamici di Foggia

Inizio del tour lungo la Traiana con tappe: Parco rurale Masseria Ottava Grande, Dolmen di Montalbano, Parco delle Dune costiere Ostuni con visita a Lido Morelli e centro Ittico, Torre Pozzelle.

E’ prevista la visita guidata ed un ristoro con prodotti tipici a Masseria Ottava Grande per l’importo (visita e degustazione) di 7 euro.

Percorso di circa 80 Km su strade secondarie quasi sempre asfaltate con alcuni tratti di sterrato lungo la litoranea tra costa Merlata e Torre Pozzelle. Rientro a Ostuni intorno alle 18:00. Difficoltà media.

E’ possibile per chi ha problemi di orario o vuole rendere più corto l’itinerario presentarsi all’appuntamento delle 10:45 a Stazione FS Fasano.

Info e capogita: Antonio Licciulli antonio@licciulli.it cell. 3333744725

NB è necessario che i partecipanti si prenotino entro sabato mattina contattando il capogita via mail o telefono in quanto occorre predisporre segnalare il numero dei partecipanti per il buffet

