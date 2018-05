Esordio negativo nei Play-Off Scudetto per la Junior Fasano, uscita sconfitta ieri in Gara 1 delle semifinali a Lavis contro il Pressano per 24-21. Tanti gli errori commessi, sia in fase di ripartenza che dalla linea dei 7 metri, dalla compagine biancazzurra, già indebolita dal forfait di Guido Riccobelli, presente solo a referto, e dall’infortunio subito nei primi minuti dell’incontro da Paolo De Santis, colpito duramente alla spalla e costretto ad uscire prematuramente di scena.

I padroni di casa si rendevano protagonisti di una buona partenza (2-0 al 5’), con il team fasanese che però reagiva bene grazie anche alle parate di Vito Fovio, portandosi in vantaggio sul 5-2 al 12’, gap che resisteva per qualche frangente, sino a quando iniziava a perdere d’efficacia l’azione offensiva di Flavio Messina e compagni, che rientravano negli spogliatoi all’intervallo sotto di una lunghezza (12-11 il parziale a favore dei locali).

In avvio di seconda frazione la Junior riusciva a realizzare una sola rete nei primi 10’, favorendo l’allungo dei locali che toccavano a più riprese il +4 (a partire dal 18-14 del 14’), e che non venivano più raggiunti dalla formazione biancazzurra, la quale tentava di ricucire grazie alle reti di Pasquale Maione e Giulio Venturi, ma non andava oltre il -2 (22-20 al 23’), mancando diverse occasioni negli istanti finali per rendere meno amaro lo svantaggio in vista di Gara 2, in programma nella palestra Zizzi di Fasano alle 19.30 di sabato 5 maggio.

Per guadagnare l’accesso in finale la Junior dovrà ora vincere di quattro lunghezze, o di tre reti con un punteggio inferiore a quello maturato ieri, obiettivo certamente nelle possibilità del sodalizio presieduto da Francesco Renna, che ha compiuto in passato imprese teoricamente anche più complicate alla vigilia. Per raggiungere l’obiettivo e per lottare nuovamente per il tricolore contro la vincente della sfida tra Conversano e Bolzano (29-29 ieri il risultato di Gara 1 in terra alto-atesina), occorrerà comunque il massimo sostegno del pubblico biancazzurro, che certamente non farà mancare il proprio apporto alla squadra ed al quale è consigliato per sabato l’accesso con congruo anticipo sugli spalti della palestra Zizzi, al fine di evitare disagi nella limitata struttura fasanese.

“La stanchezza dettata dai tanti impegni ravvicinati e dalla lunga trasferta a pochissime ore di distanza dal successo di Conversano hanno sicuramente influito sul risultato – ha dichiarato al termine dell’incontro del PaLavis il tecnico Francesco Ancona – ma ritengo sia un parziale ampiamente recuperabile in Gara 2 a Fasano. Per far questo però occorrerà recuperare la miglior condizione possibile, auspicando perlomeno nel rientro di Guido Riccobelli, e tornare a giocare come sappiamo fare, evitando i tantissimi errori compiuti oggi in fase d’attacco. Abbiamo avuto comunque la possibilità, nonostante una prestazione lontana dai nostri migliori livelli, di vincere l’incontro o di limitare il passivo, ma abbiamo sbagliato tanto, e dal migliorare questa situazione dobbiamo partire per ribaltare la situazione nel match di ritorno, per il quale sarà fondamentale anche il calore del nostro pubblico”

Tabellino

Pressano – Junior Fasano 24-21 (p.t. 12-11)

Pressano: Facchinelli, Dallago 5, Moser, Bolognani 6, Chistè, D’Antino P. 1, Di Maggio 3, Fadanelli, Giongo 6, Sampaolo, Alessandrini 1, Folgheraiter, Senta 2, Moser. All: Branko Dumnic

Junior Fasano: D’Antino N. 2, Maione 4, De Santis P, Angiolini 3, Radovcic 1, Messina 3, Fovio, De Santis L, Alves Leal 3, Cedro, Riccobelli, Venturi 5. All: Francesco Ancona

Arbitri: Di Domenico – Fornasier

Semifinali Scudetto

Pressano-Junior Fasano 24-21, Bolzano-Conversano 29-29. Ritorno sabato 5 maggio con Junior-Pressano alle 19.30 e con Conversano-Bolzano alle 20.45 in diretta tv su Sportitalia.

