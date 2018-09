CEDAS AVIO BR – D.B. MANDURIA 2 – 1

Cedas: Russo, Quaranta, Cataldi, Palma, Zanzariello, Mangione, Manisco M. (Pisani S.), Marinaro, Lopez (Maggio), Suti (Corvetto), Manta (Pisani A.). A disp.: Falcone, Manisco D., Mevoli, Venera, Perrino. All.: Marangio

Manduria: Di Magli, Cazzolla, Gallicchio (Dimitri M.), Brunetti S. (Buccolieri), Brunetti A., Dimitri D., Distratis, Fistetto, Marzo (Santo), Perrucci (Gningue), Granata (Denitto). A disp.: Delia, Piccinni, Iaia, Raho. All.: Puglia

Marcatori: 6’ Cataldi, 55’ Manta, 78’ Santo

Esordio vincente per la Cedas Avio Brindisi nel campionato di prima categoria contro il Don Bosco Manduria. Due a uno il punteggio finale in favore della formazione brindisina che conquista i primi tre punti della sua storia nel terzo campionato regionale. Perfetto l’approccio alla gara della Cedas che al primo vero affondo passa in vantaggio con il veterano della formazione adriatica luca Cataldi che su un preciso assist di Suti sul palo lontano trova la deviazione aerea che infila la sfera alle spalle del numero uno ospite siglando la prima rete ufficiale della Cedas nel campionato di prima categoria. I padroni di casa mantengono un pressing alto non correndo particolari pericoli nonostante con il passare dei minuti il don bosco Manduria provi una poco incisiva reazione. L’occasione per il raddoppio infatti è per i brindisini allo scadere del primo tempo con manta che si inserisce in velocità dalla destra supera l’estremo difensore manduriano che non può che fermarlo fallosamente con l’inevitabile calcio di rigore concesso dal direttore di gara. Dal dischetto si presenta Suti che non trova l’angolino giusto e di magli si fa perdonare respingendo il tiro e tenendo in gara la formazione ospite. Nonostante l’occasione non concretizzata nella ripresa è la Cedas a cercare la via del gol che arriva intorno al decimo minuto con Manta che entra in area dalla sinistra, ben servito da Suti, e trova un perfetto diagonale vincente. Il Manduria prova a riaprire la gara nel finale con un pallonetto di Santo che trova l’inserimento nella difesa locale. Gli ospiti provano un assalto finale d’orgoglio ben controllato di calciatori di casa con il risultato che non cambia e la Cedas Avio Brindisi conquista i primi tre punti della nuova stagione.

Ufficio Stampa Cedas Avio Brindisi