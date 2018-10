Fai rotta sul futuro, diventa un professionista del turismo con i nuovi percorsi di alta specializzazione post diploma! C’è tempo fino al 20 ottobre per iscriversi alle selezioni al corso biennale di alta specializzazione in “Gestione delle strutture turistico- ricettive e l’innovazione strategica per lo sviluppo dell’offerta nei segmenti mice, luxury e turismo sportivo”, offerta formativa della Fondazione ITST, l’Istituto Tecnico Superiore per l’industria dell’ospitalità e del Turismo, realizzata in collaborazione con l’università Università di Bari Aldo Moro e cofinanziata dalla Regione Puglia e dal MIUR. Un percorso formativo che vanta il sostegno del mondo imprenditoriale.

Destinatari sono giovani e adulti in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore. Il corso durerà 2 anni, per un totale di 2000 ore (con stage anche all’estero), molti docenti sono manager d’impresa, ad un anno dal termine del corso gli occupati, secondo il monitoraggio INDIRE 2018, sono 82,5%.

I professionisti del turismo possono trovare occupazione nelle strutture alberghiere, nei centri di prenotazione turistica, nelle associazioni sportive legate al turismo e ad enti sportivi, tour operator e agenzie di viaggio, aziende di ristorazione e di servizi legati alla promozione enogastronomica, imprese della crocieristica, aeroporti, porti, villaggi turistici, agenzie del settore MICE e del luxury wedding, infine possono operare in forma autoimprenditoriale nei servizi turistici e complementari di eccellenza, degli eventi e del turismo sportivo.

La sede del corso è l’ex Convento di Santa Chiara a Brindisi

Il bando di selezione e la domanda di ammissione alla elezione sono scaricabili su www.itsturismopuglia.gov.it

La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 20 ottobre.