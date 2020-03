I Carabinieri della Stazione di Oria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 44enne del luogo, per estorsione continuata aggravata e maltrattamenti in famiglia, commessi in Oria, nell’arco temporale marzo 2008 – marzo 2020, ai danni della madre, ora 75enne luogo.

L’uomo, frequentemente, con violenza e minaccia, costringeva la madre a cedergli del denaro per soddisfare le sue esigenze legate al proprio stato di tossicodipendenza e a tale scopo, in diverse circostanze, non esitava a usare violenza fisica e psicologica.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.