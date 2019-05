Nota dei consiglieri del M5S Puglia sui risultati delle elezioni europee.

“In Puglia il Movimento 5 Stelle si conferma la prima forza politica. Nella nostra regione come in tutta la Circoscrizione Meridionale siamo cresciuti rispetto alle Europee del 2014, sia in termini di percentuali, che di valore assoluto. Ringraziamo gli elettori che ci hanno dato ancora una volta la loro fiducia, che ci spinge a lavorare sempre di più e sempre meglio per il nostro territorio. Rispetto a cinque anni fa, conquistiamo in Europa un seggio in più, passando in Puglia da un eurodeputato eletto a tre. Questo risultato è carico di significato, specie considerando che la nostra regione è amministrata dal Pd di Emiliano, che ha registrato, invece, un calo vertiginoso rispetto alle precedenti europee. Il voto dei cittadini pugliesi ci incoraggia, anche in quelle province in cui avevano dato il M5S in calo come a Taranto e dove, invece, abbiamo resistito e colto un messaggio di fiducia. Non ci culliamo, anzi porteremo avanti con sempre più forza le nostre battaglie per il bene dei cittadini”.

“Da oggi stesso al lavoro per tutto il mezzogiorno d’Italia, perché abbandoni i panni della perenne periferia e diventi centrale nell’Europa dei popoli che vogliamo costruire”, è il primo commento di Andrea Caroppo, consigliere regionale della Lega, eletto nella circoscrizione Sud.

“Oltre 50.000 preferenze sono un risultato personale che è andato oltre ogni mia più rosea aspettativa e previsione. Sono, poi, particolarmente fiero e onorato di risultare il candidato più suffragato della Lega in Puglia che è passata in un anno dal 7% al 25%”.

“Il mio grazie – conclude Caroppo – va a tutti gli elettori della Lega delle regioni del Sud e a ciascuno di coloro che hanno scritto il mio nome: è una responsabilità grave che porterò, come sempre, con il massimo impegno”.

“Una sola parola: straordinario! Il risultato raggiunto in Puglia da Raffaele Fitto è per noi motivo di grande orgoglio: con oltre 87mila voti, dei quali oltre 55mila solo nella nostra regione, è il candidato più votato solo dopo Matteo Salvini. Tutto questo non può non costituire un grande stimolo a proseguire con più forza e passione il progetto avviato con Giorgia Meloni, nella convinzione che soprattutto al Sud e in Puglia ci sia la possibilità di una nuova stagione politica per il centrodestra in grado di riportare alle urne elettori che nel corso di questi anni si erano allontanati.

Cosi dichiarano i consiglieri regionali Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Manca, Renato Perrini e Giannicola De Leonardis

“I voti ottenuti da Fitto hanno contribuito a rendere la percentuale di Fratelli d’Italia (8,9%) una delle più alte nel nostro Paese. Un successo ottenuto, non in modo estemporaneo: i pugliesi ci percepiscono presenti e attenti ai loro problemi e riconoscono in noi serietà e competenza, per questo ci premiano e ci danno fiducia. Una bella risposta per tutti coloro che hanno ‘gufato’ sull’elezione di Raffaele Fitto considerandolo ‘finito’ politicamente, voltandogli le spalle come uccelli migratori in cerca di posti al ‘sole’. E’chiaro che gli elettori sanno di chi possono fidarsi e di chi, invece, no. La lealtà e la coerenza sono valori che a lungo termine premiano.

“E ora tutti al lavoro per far crescere il progetto politico, i risultati di oggi sono solo l’inizio”